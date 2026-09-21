Молдова на пороге резкой смены погоды: на севере похолодает сразу на 10 градусов.

В понедельник, 21 сентября, в Молдове начнётся резкая смена погодных условий. Как и прогнозировали синоптики, заметное ухудшение погоды пока затронет северные районы страны.

На севере температура днём окажется сразу примерно на 10 градусов ниже, чем в минувшие выходные. Здесь ожидаются дожди, а температурный фон станет значительно более осенним, пишет rupor.md

Погода будет нестабильной и по другим показателям. Ветер в течение дня несколько раз изменит направление, а его сила будет колебаться от полного штиля до довольно сильных, почти штормовых порывов.

Атмосферное давление останется пониженным и составит около 740 мм ртутного столба.

На севере Молдовы воздух прогреется до +11…+16 °C. В центральных районах будет значительно теплее — +12…+25 °C. На юге страны ожидается +14…+26 °C. В Кишинёве температура составит +14…+24 °C.

Таким образом, 21 сентября жители разных регионов Молдовы почувствуют заметный контраст: пока на юге сохранится почти летнее тепло, север страны уже окажется во власти прохладной и дождливой погоды.