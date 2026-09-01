Молдова хранит 50 млн кубометров газа в Румынии и Украине.

По словам министр энергетики Дорина Жунгиету, сейчас Молдова располагает около 50 млн кубометров газа, хранящихся в Румынии и Украине.

Из общего объема 28 млн кубометров находятся в Румынии, еще 22 млн — в Украине. Кроме того, Energocom должен до 1 октября пополнить запасы еще на 6,3 млн кубометров в соответствии с решением НАРЭ, пишет stiri.md

Жунгиету объяснил, что власти не формируют более крупные запасы газа из-за ситуации на региональном рынке и стоимости хранения.

«Румыния хранит газ для своих потребностей на рынке, все понимают, что предстоит очень сложная зима, Украина уже запасла необходимые ей объемы», — заявил министр.

По его словам, закупка дополнительных объемов в нынешних рыночных условиях привела бы к росту расходов Молдовы.

Отдельно министр рассказал о резервах нефтепродуктов. В этом году парламент принял закон об их создании на случай чрезвычайных ситуаций. Резервы должны покрывать потребность страны в течение 61 дня потребления или 90 дней импорта.

Половина резервов должна храниться в Молдове, а другая половина — за рубежом. Для их формирования предусмотрен сбор в размере 48 банов, который также должен использоваться для модернизации необходимой инфраструктуры.

При этом внедрение механизма сбора взноса может быть отложено в связи с мерами, принятыми властями в период режима повышенной готовности и чрезвычайного положения.

«Мы не отказались от идеи создания резерва на случай чрезвычайных ситуаций», — заявил Жунгиету. По его словам, предусмотренный законом механизм должен быть реализован после стабилизации ситуации на международном рынке.