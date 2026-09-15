Молдова и ВОЗ выступили за равный доступ к воде.

Молдова в качестве председателя Протокола по проблемам воды и здоровья и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвали обеспечить равный доступ к питьевой воде, санитарным услугам и гигиене.

Заявление прозвучало в ходе 63-й сессии Совета ООН по правам человека, передает logos-pres.md

Совместное заявление Молдовы и ВОЗ представил посол Владимир Кук во время интерактивного диалога по докладу Специального докладчика ООН по вопросу о праве человека на воду и санитарию.

Молдавская сторона отметила, что санитарным услугам по-прежнему уделяется меньше внимания и выделяется меньше средств, чем обеспечению доступа к питьевой воде. В большей степени от этого страдают уязвимые группы населения.

«Наиболее уязвимые группы населения сталкиваются с наибольшими последствиями этого неравенства. Протокол по воде и здоровью предоставляет государствам практические инструменты для улучшения доступа к воде, санитарии и гигиене, в том числе в школах и больницах, а также для сокращения неравенства», – отметил Кук.

Молдова также призвала государства уделить санитарии больше внимания на политическом уровне и ускорить меры по обеспечению равного доступа к воде и санитарным услугам. Этот вопрос будет обсуждаться, в частности, в рамках Конференции ООН по воде, которая состоится в декабре 2026 года в Абу-Даби.

В 2026–2028 годах Молдова впервые председательствует в рамках Протокола по проблемам воды и здоровья. Документ предусматривает сотрудничество стран в вопросах доступа к безопасной воде, санитарии и защиты общественного здоровья.