Молдова и Румыния продолжат модернизацию инфраструктуры на общей границе.

Республика Молдова и Румыния продолжат совместные проекты по модернизации пограничной инфраструктуры и меры по повышению эффективности процедур контроля, чтобы ускорить перемещение товаров и людей через общую границу.

Этот вопрос обсуждался на рабочей встрече посла Республики Молдова в Румынии Михая Мыцу с председателем Таможенного управления Румынии Иоаной Бэдеску, передает moldpres.md

Официальные лица обсудили текущее состояние сотрудничества в таможенной сфере и меры, необходимые для повышения эффективности пересечения границы между двумя государствами в контексте тесных двусторонних отношений между Республикой Молдова и Румынией.

В ходе обсуждений была подчеркнута важность взаимодействия таможенных органов по обоим берегам Прута, в том числе оперативной координации в периоды интенсивного движения.

Еще одной темой стали совместные проекты по модернизации пограничной инфраструктуры и упрощению процедур контроля, чтобы пересечение границы стало быстрее и эффективнее как для перевозчиков, так и для путешественников.

Кроме того, Румыния продолжит оказывать поддержку Республике Молдова в процессе приведения таможенного законодательства и практик в соответствие со стандартами Европейского союза.

Стороны подтвердили намерение поддерживать открытый и динамичный диалог для развития стратегического партнерства между двумя государствами и укрепления трансграничной безопасности.