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ipn.md logoipn
16 Сентября 2026, 21:38
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Молдова и Румыния примут Министерскую конференцию Европейского пространства высшего образования

Республика Молдова и Румыния примут в следующем году, 26-27 мая, Министерскую Конференцию Европейского пространства высшего образования и Глобальный политический форум.

Молдова и Румыния примут Министерскую конференцию Европейского пространства высшего образования.
Молдова и Румыния примут Министерскую конференцию Европейского пространства высшего образования.

В мероприятиях, которые пройдут в Яссах и Кишинёве, примут участие министры, отвечающие за высшее образование в государствах — участниках Болонского процесса, а также эксперты примерно из 80 стран, передаёт ipn.md

Министерство образования и исследований сообщает, что подготовка встреч 2027 года обсуждалась в рамках международной конференции «Будущее высшего образования: обмен знаниями и поддержка реализации для более сильного Болонского процесса». Мероприятие состоялось 16-17 сентября в Бухаресте.

Министр Дан Перчун отметил, что проведение министерской конференции является как признанием достигнутого Республикой Молдова прогресса, так и возможностью ускорить модернизацию университетской системы. «Конференция, которую мы проведём в следующем году совместно с Румынией, должна принести конкретные результаты для студентов и университетов: более простое признание дипломов, больше возможностей для мобильности, совместные программы и последовательное применение стандартов качества во всём Европейском пространстве высшего образования», — заявил министр.

С 2024 года Республика Молдова и Румыния совместно принимают Секретариат Европейского пространства высшего образования. Секретариат поддерживает деятельность Группы по мониторингу Болонского процесса и её рабочих структур, а также координирует подготовку к Конференции министров и Глобальному политическому форуму, которые состоятся в следующем году.

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Источник
ipn.md logoipn
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