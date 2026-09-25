Молдова и Хорватия взаимно будут учитывать стаж при назначении пенсий.

При определении права на пенсии и другие социальные пособия Республика Молдова и Хорватия будут взаимно учитывать страховые периоды, отработанные в обеих странах.

Это предусматривает Соглашение о социальном обеспечении, третий раунд переговоров по которому состоялся 23–24 сентября 2026 года в Загребе. Документ направлен на обеспечение четкой системы социальной защиты лиц, осуществлявших деятельность в обоих государствах, передает logos-pres.md

Соглашение также будет регулировать экспорт социальных пособий, согласно которому граждане Республики Молдова, получающие пенсию по старости и решившие постоянно проживать в Хорватии, будут переводить пособие непосредственно на банковский счет, открытый в Хорватии, без комиссий за перевод.

На основании Соглашения будут установлены пенсии по старости, пенсии по инвалидности, вызванной общими обстоятельствами, пенсии по инвалидности и пособия, предоставляемые после несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, пенсия по случаю потери кормильца и досрочная пенсия за длительный трудовой стаж.

«Благодаря этому Соглашению мы продолжаем расширять права на социальную защиту наших граждан, работающих или работавших в Хорватии. Мы хотим, чтобы периоды уплаты взносов, отработанные в двух государствах, признавались справедливо, а приобретенные социальные права стали легкодоступными для всех трудящихся-мигрантов и их семей», – заявила и.о. заместителя генерального секретаря Министерства труда и социальной защиты Татьяна Бодруг.