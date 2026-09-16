Молдова и Италия укрепляют сотрудничество в борьбе с финансовыми преступлениями.

В Риме подписан Меморандум о сотрудничестве между Национальным центром антикоррупции (НАЦ) Молдовы и Финансовой гвардией Италии.

Ведомства договорились обмениваться информацией и опытом для предотвращения и борьбы с экономическими и финансовыми преступлениями, передает rupor.md

Документ подписали директор НАЦ Александр Пынзарь и генеральный командующий Финансовой гвардии Италии Андреа де Дженнаро в присутствии посла Молдовы в Италии Олега Ники.

Ключевые направления сотрудничества

Расследование преступлений: совместная работа по делам о коррупции и финансовых махинациях.

Работа с активами: обмен данными для идентификации, отслеживания, ареста, возврата и управления незаконно нажитым имуществом.

«Спустя почти 25 лет после основания НАЦ наше учреждение расширяет свои полномочия, и более чем 250-летний опыт Финансовой гвардии Италии станет для нас важным источником передовых практик», — отметил директор НАЦ Александр Пынзарь.

Андреа де Дженнаро также подчеркнул, что расширение сети международного сотрудничества и оперативный обмен данными критически важны для эффективного противодействия трансграничной экономической преступности.