Молдова готовит новое издание Красной книги

После двух лет исследований, проведенных специалистами Национального ботанического сада им. А. Чуботару, Института зоологии и Института экологии и географии, были подготовлены предложения для четвертого издания Красной книги, передает moldpres.md

Согласно исследованиям, проведенным учеными, ряд видов растений и грибов, включенных в предыдущее издание, может быть исключен из новой версии документа. Эти изменения основаны на текущей оценке состояния видов и их местообитаний.

Как сообщил директор Национального ботанического сада Ион Рошка, исследователи подготовили список, который будет рассмотрен Национальной комиссией по Красной книге.

«Был составлен список видов растений и грибов, который будет предложен Национальной комиссии по Красной книге для включения в новое издание. Кроме того, были подготовлены предложения об исключении около 20 видов растений и грибов, включенных в третье издание. Исключение этих видов связано с переходом их в категории редкие с меньшей степенью угрозы или в категорию исчезнувших видов», — объяснил Рошка.

В то же время исследователи предлагают включить в Красную книгу около 70 новых видов растений и животных, находящихся под угрозой исчезновения. Они были выявлены в результате исследований последних лет и соответствуют необходимым критериям для получения специальных мер защиты.

Специалисты поясняют, что вид может быть включен в Красную книгу, когда фиксируется сокращение численности популяций, сужение ареала распространения, ухудшение условий среды обитания или необходимость срочного применения мер по сохранению. Приоритет отдается эндемичным и реликтовым видам, видам, находящимся на границе ареала, видам с особой научной ценностью, а также тем, которые страдают от воздействия человеческой деятельности.

Эта тема обсуждалась на рабочей встрече, организованной Министерством окружающей среды, в которой приняли участие специалисты лесного хозяйства и эксперты по охране природы. Участники обсудили роль лесных экосистем в сохранении биоразнообразия и адаптации к изменению климата.

«Были обозначены основные проблемы, влияющие на экосистемы, такие как фрагментация лесов, давление на природные ресурсы и лесные пожары. В то же время представлены решения по восстановлению деградированных территорий, возобновлению лесов и развитию устойчивого лесного управления в интересах местных сообществ и качества жизни населения», — говорится в сообщении Министерства окружающей среды.

По данным Министерства окружающей среды, обновление Красной книги отражает как положительные результаты природоохранных мер, применявшихся в последние годы, так и новые вызовы, с которыми сталкивается биоразнообразие страны.

В ближайший период Национальная комиссия по Красной книге рассмотрит рекомендации исследователей и представит Министерству окружающей среды окончательный список видов, находящихся в критической опасности, под угрозой исчезновения и уязвимых видов, которые будут включены в четвертое издание.

Красная книга Республики Молдова обновляется один раз в десять лет. Последнее издание было опубликовано в 2015 году.