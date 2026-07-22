Moldindconbank предупредил клиентов о сбое в системе.

Операции по картам Moldindconbank временно не работают: банк устраняет технический сбой.

Обновлено: В банке сообщили, что проблема была устранена, все сервисы работают.

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Об этом сообщили представители банка.

По информации финансового учреждения, в настоящее время операции с картами недоступны в приложении MICB Mobile Banking и банкоматах.

В банке заверили, что специалисты уже работают над устранением проблемы.