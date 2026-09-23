Молдавские виноделы сокращают поставки в США и наращивают экспорт в Африку.

Экспорт молдавского вина сократился на 16% в натуральном выражении и на 6% в стоимостном по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом заявил директор Национального бюро винограда и вина Штефан Яманди.

Значительная часть снижения объемов связана с сокращением поставок в США и Беларусь, пишет noi.md со ссылкой на moldova1.md

В последние годы экспорт вина в Соединенные Штаты заметно сократился после введения дополнительных торговых пошлин. Также снизились поставки в Беларусь, отметил Штефан Яманди. В то же время одним из наиболее заметных изменений стал рост экспорта на африканский континент. По его словам, объем поставок туда увеличился примерно на 80%, а их стоимость — примерно на 60% по сравнению с прошлым годом.

«Экспорт достиг 8,38 миллиона долларов, или 7% от общего объема экспорта. Для нас это обнадеживающий результат, поскольку мы видим очень большой потенциал на африканском континенте и планируем организовывать мероприятия на этом рынке. Рынок номер один — Нигерия, за ней следуют Гана, Кот-д’Ивуар, Кения и другие страны с меньшими объемами», — рассказал Яманди.

Румыния по-прежнему остается главным рынком сбыта молдавских вин, а Украина в настоящее время занимает второе место по экспорту бутилированного вина. В то же время, по словам Яманди, рынок стран СНГ уже не играет той роли, которую имел в прошлом. На долю Российской Федерации сейчас приходится лишь около 2% экспорта молдавского вина, тогда как в 2006 году этот показатель составлял примерно 80%.

При этом Республика Молдова продолжает экспортировать вино в некоторые страны СНГ. По словам Яманди, выход на новые рынки и развитие сектора HoReCa позволяют винодельческим предприятиям получать более высокую цену за свою продукцию.

«Не секрет, и это ощущаем не только мы: все винодельческие страны сейчас сталкиваются со снижением потребления вина на глобальном уровне. Единственное отличие в нашем случае по сравнению с другими странами заключается в том, что средняя цена бутылки растет. За восемь месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года она увеличилась на 6% и сейчас составляет 2,11 евро. Это важный момент, который стоит отметить», — заявил Штефан Яманди.

Параллельно Национальное бюро винограда и вина продолжает продвижение бренда Wine of Moldova. В Республике Молдова насчитывается четыре региона с защищенным географическим указанием, а произведенные в них вина составляют около 90% общего объема винного экспорта страны.