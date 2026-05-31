Молдавские студенты лишатся жилищной помощи во Франции.

Как сообщает Euronews со ссылкой на источник в Кассе семейных пособий (CAF), речь идет об иностранных студентах из стран за пределами ЕС, которые не получают государственные стипендии на основе социальных критериев. По действующим планам, именно этот критерий станет ключевым: без стипендии доступ к APL для них будет закрыт, передает logos-pres.md

Мера уже закреплена в бюджете

Решение включено в закон о бюджете Франции на 2026 год и было одобрено Конституционным советом в начале года. Власти объясняют реформу необходимостью сокращения государственных расходов.

При этом в парламентских обсуждениях подчеркивалось, что государство не намерено пересматривать уже «приобретенные права» получателей помощи. Однако окончательные детали будут определены отдельным постановлением, которое, по словам представителя CAF, может быть опубликовано буквально накануне вступления меры в силу.

Кто пострадает

По оценкам, под ограничения попадут студенты из стран вне ЕС, ЕЭЗ и Швейцарии, которые не являются стипендиатами. Это примерно 100 тыс. человек по всей Франции. Эксперты и студенческие организации предупреждают: эффект может оказаться чувствительным.

По данным Федерации студенческих ассоциаций (FAGE), около 22% студентов живут менее чем на 100 евро в месяц после оплаты аренды. Почти 38% располагают менее чем 150 евро в месяц на питание, транспорт и поддержание социальной жизни. В итоге каждый второй студент живет менее чем на 200 евро в месяц после того, как заплатит за жилье.

Реформа стала частью закона о финансах на 2026 год и уже вызвала критику со стороны оппозиции и общественных организаций. Они указывают на риск ухудшения положения иностранных студентов, особенно в крупных городах, где стоимость аренды остается высокой. При этом до 1 июля 2026 года действующие правила продолжают применяться без изменений.