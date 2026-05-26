Молдавские производители зеленой энергии столкнулись с кризисом сбыта.

Эта проблема стала одной из главных тем на консультациях в комиссии по экономике, бюджету и финансам, где обсуждалось законодательство, регулирующее деятельность сектора ВИЭ, пишет logos-pres.md

CBAM вводит дополнительные пошлины

Директор SRL «Navitas Energy» Михаил Гыдей заявил, что производители зеленой энергии уже испытывают трудности со сбытом, так как внутренний рынок просто не способен поглотить весь вырабатываемый объем. По его словам, экспорт в Украину практически заблокирован — украинская сторона защищает рынок, а доступные мощности для поставок в Румынию слишком малы, и конкуренция за них складывается не в пользу молдавских производителей. Ситуацию усугубляет европейский механизм трансграничного углеродного регулирования (CBAM): он может повлечь за собой серьезные дополнительные расходы, если Кишинев не добьется признания своих сертификатов происхождения зеленой энергии.

«С 1 января 2026 года вступил в силу CBAM. Что это значит? Наш партнер в Румынии за закупаемую у нас энергию будет вынужден платить дополнительные пошлины в размере около 40 евро за мегаватт, если мы не предоставим четких доказательств того, что эта энергия не генерирует выбросы CO2 и произведена из возобновляемых источников. Соответственно, мы представили ряд документов, и одним из актов, имеющих значительную юридическую силу для румынской стороны, является гарантия происхождения. На данный момент мы столкнулись с проблемой: гарантии происхождения, выданные нашими властями, не признаются странами Европейского союза, включая Румынию», — заявил Гыдей.

Он подчеркнул, что если проблему не решить в ближайшее время, последствия для отрасли будут крайне тяжелыми.

Кишинев добивается признания «зеленых» сертификатов

Позиция министерства энергетики сводится к тому, что корень проблемы кроется в самом регламенте CBAM. Документ не учитывает реальный энергетический баланс сегодняшней Молдовы, а опирается на устаревшие данные многолетней давности, когда на рынке безоговорочно доминировала МГРЭС.

В свою очередь, Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) заверило, что активно готовит техническую базу для решения этого вопроса. Чтобы оперативно включиться в работу, как только ЕС одобрит молдавские документы, агентство при поддержке Энергетического сообщества уже создало специальную платформу для выпуска сертификатов. Она полностью совместима с системами, которые используются в Евросоюзе для выдачи и передачи гарантий происхождения.

«С Секретариатом Энергетического сообщества ведутся интенсивные дискуссии о том, чтобы эти гарантии происхождения взаимно признавались в странах сообщества. Также мы уже направили запрос в органы-эмитенты Европейского союза для принятия нас в качестве членов-наблюдателей. Мы уже получили проект контракта. Мы не будем полноправными членами, но станем наблюдателями. И в случае, если будет принято решение использовать нашу гарантию происхождения как доказательство того, что экспортируемая в Европейский союз энергия поступает из возобновляемых источников, у нас уже все будет полностью готово к работе», — подытожил директор НАРЭ Александру Урсу.