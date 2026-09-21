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moldova1.md logomoldova1
21 Сентября 2026, 14:24
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Молдавские мотоциклисты покорили Гималаи, поднявшись на высоту 5800 метров

23 молдавских мотоциклиста за девять дней преодолели около 2000 километров по Гималаям, поднявшись на высоту 5800 метров. Самой высокой точкой экспедиции стал перевал Умлинг-Ла в Индии.

Молдавские мотоциклисты покорили Гималаи, поднявшись на высоту 5800 метров.
Молдавские мотоциклисты покорили Гималаи, поднявшись на высоту 5800 метров.

Поездку участники готовили несколько месяцев, начиная с осени прошлого года. Они адаптировали экипировку к холоду и дождю и выбрали мотоциклы, подходящие для езды по бездорожью, пишет moldova1.md

«Мы начинали маршрут под дождём, а через два часа температура составляла 38 градусов, и стояла палящая жара. Приходилось снимать всю водонепроницаемую экипировку и складывать её в багаж. Были и критические моменты, связанные с падением камней. Два француза, которых мы встретили на маршруте, погибли в результате обрушения скал. У некоторых коллег были серьёзные проблемы из-за высоты и артериального давления, возникали кровотечения, которые было трудно остановить», — рассказал мотоциклист Игорь Пилотов.

Маршрут проходил в экстремальных условиях: гравийные дороги, резкие перепады температуры и нехватка кислорода требовали постоянного внимания. Опыт гидов в группе помог обеспечить безопасность участников.

«У нас были инциденты даже с мотоциклистами, у которых более 25 лет опыта. В тот момент, когда расслабляешься, попадаешь в неприятности: происходят падения и травмы. Я старался поделиться своим опытом с ребятами, чтобы они безопасно прошли маршрут и получили удовольствие от дороги. На протяжении всех 2000 километров нужно быть внимательным на каждом шагу, потому что Гималаи не прощают ошибок», — подчеркнул мотоциклист Вадим Долинский.

Кульминацией экспедиции стал перевал Умлинг-Ла на высоте 5800 метров. Участники подняли там государственный флаг. Путешествие снимал на видео Вячеслав Никифор, увлекающийся автоспортом.

«Я ехал пассажиром на мотоцикле, чтобы иметь возможность снимать. Мне приходилось разворачивать руку назад даже на опасных поворотах: справа были скалы, с которых могли падать камни, а слева — чрезвычайно бурная горная река», — рассказал оператор.

После девяти дней в пути экспедиция успешно завершилась. Все участники прошли маршрут и вернулись домой с воспоминаниями о поездке и планами на новые экстремальные приключения.

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Источник
moldova1.md logomoldova1
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