Молдаванин уже четыре года живет в мучениях после страшной аварии в Германии.

39-летний Вадим Кишкэ из села Брынзений Ной Теленештского района уже четыре года страдает от сильных болей, после того как в его ноге сломался металлический стержень, установленный после тяжелой аварии.

Бывший водитель-дальнобойщик и отец пятилетнего мальчика рассказал, что единственным его доходом остается пенсия по инвалидности в размере 1 500 леев. Он надеется собрать деньги на операцию стоимостью около 20 тысяч евро. О своей трагедии Вадим и его мать рассказали в подкасте Андрея Продана, сообщает stiri.md

Авария, полностью изменившая его жизнь, произошла 28 декабря 2018 года в Германии, где Вадим работал водителем международных грузоперевозок. В тот день он вместе с коллегой из Молдовы ехал за грузом. За рулем находился коллега, а Вадим, сидевший на пассажирском месте, задремал. По его словам, водитель выехал на встречную полосу, после чего грузовик столкнулся с другим большегрузом.

Коллега Вадима погиб на месте, а водитель второго грузовика — гражданин Германии — выжил.

Сам Вадим получил тяжелые травмы. Его правая нога была практически раздроблена, он перенес множественные переломы. Пострадавшего доставили в больницу на вертолете, где он провел около четырех недель.

За это время ему сделали шесть операций. Врачи установили металлические стержни в область таза и бедренной кости, а также металлические фиксирующие конструкции в районе колена.

После выписки Вадим вернулся в Молдову. По словам его матери, домой он приехал в тяжелом состоянии — с пропитанными кровью повязками и незажившими ранами.

Сначала мужчина проходил лечение в Центральном военном клиническом госпитале в Кишиневе, где, по словам матери, находился около двух недель. Затем он еще примерно две недели лечился в Клинической больнице инфекционных заболеваний имени Тома Чорбэ из-за проблем с заживлением раны на ноге.

После этого последовал длительный период реабилитации дома, во время которого Вадим передвигался в том числе на инвалидной коляске.

Несмотря на тяжелые травмы, почти через год мужчина смог вернуться к работе в Германии в той же польской компании. После прохождения медицинской комиссии он вновь стал работать водителем-дальнобойщиком.

В 2022 году, примерно через три года после операций, один из металлических стержней в его ноге сломался, когда Вадим находился в Молдове.

По словам мужчины, он обратился в больницу имени Тома Чорбэ в Кишиневе, где один из врачей сообщил, что провести операцию невозможно из-за отсутствия необходимых инструментов для замены стержня. Ему посоветовали обратиться за лечением в Германию.

Позже семья пыталась найти помощь у других специалистов. По словам матери, одни врачи отказались проводить операцию, а другие обещали связаться позже, однако так и не вышли на связь.

С тех пор Вадим передвигается на костылях и живет с постоянной сильной болью. Уже четыре года после поломки стержня семье не удается собрать необходимую сумму на лечение.

За это время мужчина также лишился работы. По его словам, польская компания выплачивала ему финансовую помощь в течение трех месяцев, после чего уволила его, даже не уведомив об этом.

Сейчас единственным доходом Вадима остается пенсия по инвалидности в размере около 1 500 леев. У него установлена III группа инвалидности, и, по его словам, этих денег хватает лишь на оплату коммунальных услуг.

У мужчины есть пятилетний сын. Он надеется пройти операцию в Турции, однако стоимость вмешательства составляет около 20 тысяч евро — сумма, которую семья не в состоянии оплатить.

Мать Вадима рассказала, что пыталась оформить банковский кредит на лечение сына, однако получила отказ из-за небольшой зарплаты.

Женщина также вспомнила, как узнала об аварии сына в Германии. Уже на следующий день она выехала к нему в больницу, и увиденное напомнило ей другую трагедию, которую семья пережила много лет назад.

«За что Бог посылает мне столько испытаний? Я привезла мужа из Москвы мертвым. Прошло несколько лет — и это случилось с Вадимом», — вспоминает женщина.

По ее словам, супруг, отец Вадима, около десяти лет работал в Москве. В июле 2005 года, проведя месяц дома, он вновь уехал в Россию.

Перед отъездом, вспоминает женщина, он оглянулся вокруг и сказал: «Какая красивая Молдова. Я еду в Москву в последний раз».

Позже она узнала, что муж погиб. Сначала ей сообщили, что это был несчастный случай, однако позже, по ее словам, выяснилось, что мужчину убили. На тот момент Вадиму было 18 лет, а его сестре — 14.

После смерти мужа женщина около десяти лет работала в Москве, чтобы содержать семью.

Спустя годы известие о тяжелой аварии сына стало для нее новым ударом. Она рассказала, что после возвращения Вадима из Германии нашла утешение в молитве.

«Я только и делала, что держала в руках молитвенник и молилась Богу», — рассказала женщина.