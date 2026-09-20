Молдаванин пропал по дороге из Италии в Молдову: родные просят о помощи.

Родные разыскивают мужчину, который 4 сентября выехал на своем автомобиле из Италии в Республику Молдова и пропал.

По словам его дочери, телефона у мужчины с собой не было, поскольку его украли. После разговора, во время которого он сообщил, что отправляется домой, семье больше не удалось связаться с ним, передает unimedia.info

Согласно опубликованному семьей обращению, речь идет о Михаиле Унгуряну, родившемся 23 августа 1955 года. Его дочь рассказала, что в последний раз разговаривала с ним 4 сентября 2026 года, когда мужчина сообщил, что выезжает из Пармы домой, в Сынжерейский район Республики Молдова.

Чтобы помочь в его поисках, близкие опубликовали данные автомобиля: Volvo XC90 с молдавскими регистрационными номерами TTY812. Михаил находился за рулем один.

Рост мужчины — около 1,65 метра. Дочь не знает, во что он был одет в день отъезда, однако отметила, что обычно он носил джинсы и классические рубашки.

С момента отъезда о нем ничего не известно

По словам дочери, телефона у Михаила с собой не было, поскольку его украли. После разговора, во время которого он сообщил о своем отъезде, семье больше не удалось связаться с ним. Примерно в это же время близкие перестали замечать какую-либо активность с его стороны в социальных сетях.

14 сентября о пропаже мужчины сообщили в Италии. До сих пор неизвестно, в какой стране и населенном пункте он может находиться. Семья пытается найти любые сведения, которые помогут восстановить его маршрут и установить местонахождение.

С просьбой о помощи близкие обращаются прежде всего к тем, кто ездит по маршруту между Италией и Республикой Молдова, а также ко всем, кто мог видеть мужчину. Семья просит распространять объявление в сообществах молдаван в Словении, Австрии, Венгрии и Румынии, а также в Италии и Молдове.

Родные призывают всех, кому что-либо известно о Михаиле или маршруте его автомобиля, сообщить эту информацию, даже если она кажется незначительной.

Информацию можно сообщить его сыну Николае по номеру +37368823015. Для сообщений в Viber близкие указали номер +37360788387.