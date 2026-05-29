Молдаване с двойным гражданством могут участвовать в программе для румынской диаспоры

Румынии выделит 100 млн евро на программу для румын, проживающих за границей и желающих открыть бизнес в стране. Программа называется «Диаспора инвестирует на родине» («Diaspora Investește Acasă»).

В её рамках предоставляются кредиты до 500 000 евро, при этом грантовая составляющая может достигать 60% от суммы инвестиционного кредита, но не более 200 000 евро, пишет logos-pres.md

Минимальная сумма инвестиционного кредита составляет 5000 евро, а максимальная — 500 000 евро. Максимальный срок кредитования — 10 лет, с окончательным погашением не позднее 31 декабря 2037 года.

Румынам, проживающим за границей и участвующим в программе, не нужно возвращаться в страну, чтобы получить гранты.

«Общий бюджет этой меры составляет 100 млн евро, которые выделяются из государственного бюджета через бюджет министерства финансов, на основании соглашения о реализации, заключенного с Межамериканским банком развития. Гранты предоставляются в период 2026-2029 годов в пределах утвержденного бюджета», – говорится в сообщении министерства финансов.


