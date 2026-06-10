Митрополия Молдовы осудила использование изображения собора под радужным флагом.

В связи с этим Митрополия Кишинёва и всея Молдовы выразила глубокое недоумение и сожаление в связи с использованием изображения Кафедрального собора Рождества Христова в Кишинёве в материалах по продвижению мероприятия Moldova Pride 2026.

В заявлении отмечается, что Кафедральный собор является главным духовным символом православия в Республике Молдова, местом молитвы, встречи с Богом и сохранения христианских ценностей, которые на протяжении веков формировали идентичность и культуру народа страны.

"Связывание образа этого храма с мероприятием, продвигающим взгляды и модели поведения, которые противоречат учению и нравственным принципам Православной церкви, воспринимается духовенством и верующими как проявление неуважения к их религиозным чувствам и к священному характеру этого церковного сооружения", - заявили в Митрополии.

В Митрополии подчеркнули, что Православная церковь Молдовы уважает достоинство каждого человека и призывает к миру, диалогу и взаимному уважению. Однако там считают, что религиозные символы не должны использоваться для продвижения идеологических или социальных повесток, противоречащих вере, которую эти символы олицетворяют.

В связи с этим церковь назвала недопустимым использование изображения Кафедрального собора и других священных православных символов в рекламных материалах, предназначенных для распространения посланий, чуждых идентичности и миссии церкви.

Митрополия призвала уважать духовное наследие страны и прекратить использование религиозных символов в целях, которые противоречат их подлинному значению.

В завершение представители церкви выразили надежду, что в обществе будут преобладать взаимное уважение, взаимопонимание и бережное отношение к ценностям, способствующим единству и общественному миру.