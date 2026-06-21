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deschide.md logodeschide
21 Июня 2026, 11:45
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Митрополия Бессарабии выдвинула двух кандидатов на должность митрополита

Его Святейшество епископ Антоний Бельцкий и Его Святейшество епископ Южно-Бессарабский Вениамин.

Митрополия Бессарабии выдвинула двух кандидатов на должность митрополита.
Митрополия Бессарабии выдвинула двух кандидатов на должность митрополита.

Решение было принято в субботу, 20 июня, в штаб-квартире митрополии Бессарабии в Кишиневе под председательством Его Святейшества митрополита Теофана, митрополита Молдовы и Буковины и заместителя архиепископа Кишиневского и митрополита Бессарабии, передает deschide.md

«Предложения, вытекающие из решения вышеупомянутых церковных форумов Бессарабской митрополии, будут представлены Священному Синоду Румынской Православной Церкви, который имеет возможность дополнить список еще одним кандидатом и тайным голосованием изберет архиепископа Кишиневского и митрополита Бессарабского.

Мы молимся Всемилостивому Богу, чтобы он поставил на это служение достойного пастыря, который будет направлять по пути спасения духовенство и верующих Бессарабской митрополии!», — говорится в пресс-релизе Кишиневской архиепархии.

Напомним, что отец Петру ушел в отставку со службы архиепископа и митрополита 27 мая. 

Источник
deschide.md logodeschide
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