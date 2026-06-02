2 Июня 2026, 09:05
30 790
Митрополия Бессарабии проверяет подлинность компрометирующей видеозаписи

Митрополия Бессарабии оказалась в беспрецедентном репутационном кризисе после появления видеозаписи, на которой митрополит Петру якобы вступает в интимные отношения с мужчиной.

"Эти материалы уже переданы нашим юристам... Мы ждём результатов экспертизы. Если подтвердятся, Митрополия отмежуется от любого человека, независимо от его сана, который допускает подобное поведение, — заявил епархиальный секретарь Митрополии Бессарабии Андрей Буклиш для телеканала TV8.

До появления этой информации в прессе Митрополия Бессарабии в официальном сообщении ссылалась на проблемы со здоровьем митрополита.

«Что касается ситуации в Митрополии Бессарабии, сообщаем, что 27 мая 2026 года Высокопреосвященнейший отец Петру, архиепископ Кишинёвский и митрополит Бессарабии, подал прошение об освобождении от служения архиепископа и митрополита по причинам возраста, состояния здоровья и во благо Церкви», — говорится в сообщении.

Скандальная видеозапись появилась на портале Strictsecret.com, который прекратил работу через два дня после публикации материалов. Румынские СМИ пишут, что в некоторых кругах уже более 20 лет знали о «неправославных привычках» митрополита.

Секретарь Митрополии Андрей Буклиш сообщил редакции, что не может комментировать обвинения, касающиеся личной жизни митрополита.

Последним крупным сексуальным скандалом, потрясшим Румынскую патриархию, стало дело епископа Хушского Корнелиу Онилы. В апреле 2025 года Высокий кассационный суд Румынии окончательно приговорил его к восьми годам лишения свободы за изнасилование и неоднократные сексуальные действия в отношении учащихся духовной семинарии.

