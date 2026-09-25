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Point.md logoPoint
25 Сентября 2026, 14:56
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Минобразования: Учащихся, избивших студента, отчислят

Министерство образования заявило, что учащихся, чья ответственность за избиение 19-летнего студента будет установлена, отчислят. Инцидент произошел возле студенческих общежитий в Кишиневе.

Минобразования: Учащихся, избивших студента, отчислят.
Минобразования: Учащихся, избивших студента, отчислят.

В министерстве уточнили, что поддерживают связь с администрацией учебного заведения и окажет всю необходимую поддержку для урегулирования ситуации.

«Насилие недопустимо. Учащиеся, ответственные за акты насилия, будут отчислены в соответствии с действующими нормативами и установленными законом процедурами», — говорится в сообщении Министерства.

В ведомстве отметили, что дело расследует полиция, а все обстоятельства инцидента предстоит установить в рамках расследования.

Напомним, что в четверг вечером возле студенческих общежитий в Кишиневе 19-летнего студента избили и подвергли унижающим и оскорбительным действиям. В связи с инцидентом полиция задержала шестерых человек.

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