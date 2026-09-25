Минобразования: Учащихся, избивших студента, отчислят.

Министерство образования заявило, что учащихся, чья ответственность за избиение 19-летнего студента будет установлена, отчислят. Инцидент произошел возле студенческих общежитий в Кишиневе.

В министерстве уточнили, что поддерживают связь с администрацией учебного заведения и окажет всю необходимую поддержку для урегулирования ситуации.

«Насилие недопустимо. Учащиеся, ответственные за акты насилия, будут отчислены в соответствии с действующими нормативами и установленными законом процедурами», — говорится в сообщении Министерства.

В ведомстве отметили, что дело расследует полиция, а все обстоятельства инцидента предстоит установить в рамках расследования.

Напомним, что в четверг вечером возле студенческих общежитий в Кишиневе 19-летнего студента избили и подвергли унижающим и оскорбительным действиям. В связи с инцидентом полиция задержала шестерых человек.