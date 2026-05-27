Минобразования обвиняет Гагаузию в блокировке открытия молдо-турецкого колледжа.

По данным ведомства, проект, считающийся стратегически важным для развития профессионального образования в регионе, блокируется по политическим и административным причинам, сообщает ipn.md

Представители Минобразования утверждают, что обсуждения по поводу открытия колледжа начались ещё в июле 2025 года и продолжались в октябре, включая совместную встречу, организованную в зимний период. При этом, запрос министерства об организации новой встречи в марте якобы остался без ответа со стороны властей региона.

Параллельно Министерство образования и партнёрские учреждения в Турции провели все необходимые процедуры для запуска образовательного процесса. В декабре-январе были проведены технические консультации по программам профессионального обучения, и в рамках колледжа были согласованы четыре специальности.

В соответствии с Протоколом, подписанным между Молдовой и Турцией, основным языком обучения будет румынский. Некоторые предметы могут также преподаваться на гагаузском, турецком или английском языках в соответствии с национальным законодательством. При этом изучение гагаузского и турецкого языков будет обязательным.

В контексте запросов местных участников относительно полного проведения обучения на русском языке, Министерство образования подтвердило, что учреждение будет функционировать исключительно в соответствии с законодательством Республики Молдова и положениями двустороннего молдо-турецкого протокола.

Для облегчения интеграции учащихся и педагогического состава в образовательный процесс, министерство объявляет о проведении курсов изучения румынского языка, так что бенефициары учреждения смогут участвовать в образовательном процессе в оптимальных условиях.

Министерство также уточняет, что все необходимые документы для утверждения плана приёма в Молдо-турецкий колледж в Комрате были подготовлены, включая исключения, предусмотренные нормативным рамками, что позволит как можно скорее начать процесс приёма и профессиональной подготовки..

Проект осуществляется на основе Протокола о сотрудничестве в области профессионального технического образования, подписанного между Правительством Республики Молдова и Правительством Республики Турция.