realitatea.md logorealitatea
2 Июня 2026, 17:29
Минобразования: Экзаменационные тесты не продаются, это мошенничество

В Интернете появились объявления о продаже тестов для выпускных экзаменов, однако Министерство образования заявляет, что несанкционированный доступ к экзаменационным материалам невозможен и предупреждает о мошенниках.

Представители ведомства сообщили, что тесты для национальных выпускных экзаменов, включая бакалавриат и гимназию, хранятся в строгих условиях безопасности, что исключает возможность утечки и доступа посторонних лиц, передает realitatea.md

Минобразования призывает выпускников, родителей и педагогов проявлять честность во время экзаменационной сессии 2026 года и не поддаваться на уловки мошенников. Все подозрительные случаи необходимо сообщать в полицию.

«В связи с информацией, появившейся в публичном пространстве, касающейся предполагаемых случаев продажи экзаменационных тестов, сообщаем, что тесты для национального экзамена бакалавриата, а также для национальных экзаменов по окончании гимназии, хранятся в условиях максимальной безопасности, что препятствует доступу неавторизованных лиц к тестам, применяемым на национальных выпускных экзаменах, и утечкам информации относительно экзаменационных заданий.

В этом контексте мы напоминаем призыв Министерства образования и культуры и Национального агентства по контролю за экзаменами к выпускникам, родителям и педагогам проявлять честность и порядочность в ходе сессии экзаменов 2026 года и не попадаться на уловки мошенников. Также мы призываем сообщать в полицию о любых попытках мошенничества», — говорится в заявлении Министерства образования.

Министерство сотрудничает с правоохранительными органами и активно проводит расследование для защиты целостности экзаменационной процедуры.

