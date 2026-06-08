Минобороны устанавливает происхождение дрона, взорвавшегося в Оргеевском районе.

По данным ведомства, 8 июня 2026 года в 00:20 системы наблюдения Национальной армии и трансграничного сотрудничества зафиксировали пересечение государственной границы Республики Молдова беспилотником со стороны населенного пункта Михайловка–Лопатна, сообщает телеграм-канал правительства.

После вмешательства специализированных подразделений Министерства внутренних дел на сельскохозяйственном поле вблизи села Лопатна были обнаружены фрагменты беспилотного летательного аппарата.

В настоящее время специалисты проводят экспертизу обнаруженных обломков, чтобы установить происхождение аппарата и обстоятельства инцидента.

В Министерстве обороны также отметили, что в ночь на 8 июня Россия осуществила массированный удар беспилотниками и ракетами по территории Украины.

МИД Молдовы осудил падение дрона у села Лопатна. В ведомстве подчеркнули, что несанкционированный пролёт таких объектов в воздушном пространстве Молдовы или их падение на национальную территорию является «угрозой национальной безопасности и нарушением суверенитета и территориальной целостности государства».

В МИД также заявили, что этот инцидент вновь обнажает риски, вызванные войной, которую Российская Федерация ведёт против Украины, а также её воздействие на региональную безопасность и соседние страны.