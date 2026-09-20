Минобороны: Несанкционированных полетов над Молдовой не зафиксировано.

Министерство обороны сообщает, что в ночь на 20 сентября не было зафиксировано несанкционированных полетов в воздушном пространстве Республики Молдова.

Ранее жители Оргеевского и Каларашского районов сообщили полиции, что ночью заметили летающий объект и взрыв.

В связи с появившейся в публичном пространстве информацией о предполагаемых несанкционированных полетах и взрывах в некоторых населенных пунктах Оргеевского и Каларашского районов Министерство обороны сообщает, что, согласно имеющимся данным, в указанный период несанкционированных полетов в воздушном пространстве Республики Молдова зафиксировано не было.

«Министерство обороны призывает граждан получать информацию из официальных и надежных источников и избегать распространения непроверенной информации», — сообщили в ведомстве.