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20 Сентября 2026, 14:45
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Минобороны: Несанкционированных полетов над Молдовой не зафиксировано

Министерство обороны сообщает, что в ночь на 20 сентября не было зафиксировано несанкционированных полетов в воздушном пространстве Республики Молдова.

Минобороны: Несанкционированных полетов над Молдовой не зафиксировано.
Минобороны: Несанкционированных полетов над Молдовой не зафиксировано.

Ранее жители Оргеевского и Каларашского районов сообщили полиции, что ночью заметили летающий объект и взрыв.

В связи с появившейся в публичном пространстве информацией о предполагаемых несанкционированных полетах и взрывах в некоторых населенных пунктах Оргеевского и Каларашского районов Министерство обороны сообщает, что, согласно имеющимся данным, в указанный период несанкционированных полетов в воздушном пространстве Республики Молдова зафиксировано не было.

«Министерство обороны призывает граждан получать информацию из официальных и надежных источников и избегать распространения непроверенной информации», — сообщили в ведомстве.

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