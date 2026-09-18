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rupor.md logorupor
18 Сентября 2026, 17:52
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Минобороны Молдовы выясняет, почему обнаруженный дрон не зафиксировали при пролете

Министерство обороны Молдовы не зафиксировало несанкционированный пролет летательного аппарата над территорией страны за последние 24 часа.

Минобороны Молдовы выясняет, почему обнаруженный дрон не зафиксировали при пролете.
Минобороны Молдовы выясняет, почему обнаруженный дрон не зафиксировали при пролете.

При этом глава Генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцану ранее подтвердил, что обнаруженные в районе Колоницы фрагменты принадлежат дрону, а не ракете, пишет rupor.md

Пресс-секретарь Минобороны Марин Бутук сообщил Realitatea.md, что специалисты выясняют обстоятельства произошедшего.

«Что касается пролета в воздушном пространстве, Министерство обороны не зафиксировало несанкционированных пролетов и не констатирует их в течение последних 24 часов. Что касается случая в Тохатине, уполномоченные органы выехали на место и расследуют обстоятельства, чтобы установить тип и происхождение этого неидентифицированного летательного аппарата. Впоследствии мы сможем установить и причины, по которым такой аппарат не удалось зафиксировать», — заявил Бутук.

Отвечая на вопрос о том, известно ли Минобороны, почему полет не был обнаружен, представитель ведомства отметил, что необходимо учитывать технические характеристики аппарата.

«Все зависит от высоты, скорости и типа летательного аппарата. В конечном итоге необходимо изучить все эти технико-тактические особенности, чтобы установить причину, по которой несанкционированный пролет не был зафиксирован», — пояснил Бутук.

Ранее глава ГИП Виорел Чернэуцану сообщил, что фрагменты, обнаруженные возле Колоницы, в том числе двигатель с реактивной тягой, принадлежат дрону, а не ракете.

Утром 18 сентября около 04:20 в районе юго-западной части села Колоница, в направлении Тохатина, был слышен сильный взрыв. В полицию поступило несколько сообщений через службу 112.

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Источник
rupor.md logorupor
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