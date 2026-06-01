Минюст потратит 3 млн леев на ремонт санузлов.

Министерство юстиции потратит почти 3 млн леев на капитальный ремонт санитарных блоков в своем административном здании. Ведомство объявило открытый тендер, закупка включена в ежегодный план ведомства.

Проект предусматривает полную модернизацию санузлов на всех уровнях здания: работы охватят цокольный (полуподвальный) этаж, первый этаж и три верхних этажа. Необходимость этих крупных инвестиций вызвана высокой степенью физического и морального износа внутренней отделки, сантехники и инженерных сетей, пишет logos-pres.md

Планируется демонтировать старую отделку и уложить новые материалы, обновить планировку помещений, а также полностью заменить системы водоснабжения и канализации. Кроме того, во всех санузлах модернизируют электросети и системы вентиляции.

Проект предусматривает обустройство отдельного санузла для людей с ограниченными возможностями.