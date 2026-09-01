Министр труда назвала возможный минимальный размер компенсации за энергию этой зимой.

Минимальная компенсация за энергию может сохраниться на уровне 500 леев и в отопительном сезоне 2026–2027 годов. Об этом в парламенте заявила министр труда и социальной защиты Наталья Плугару.

Заявление прозвучало на фоне рассмотрения запроса правительства об объявлении чрезвычайного положения в энергетическом и гидрологическом секторах, сообщает omniapres.md

«Минимальная компенсация, скорее всего, останется на уровне 500 леев. Максимальную мы также сейчас анализируем, рассматриваем разные варианты, потому что наша цель — охватить как можно больше домохозяйств, пусть даже компенсация будет меньше, но чтобы она предоставлялась как можно большему числу домохозяйств», — заявила Плугару.

Министр уточнила, что власти также пересматривают критерии получения компенсаций, чтобы помощь доходила до семей, которые сильнее всего почувствуют рост цен на энергоносители.

«Даже если критерии станут более строгими, число домохозяйств, которые будут получать компенсации, как минимум останется на уровне прошлого года или, как сказал господин премьер-министр, мы также рассматриваем возможность расширения числа получателей», — сказала министр.

Заявление прозвучало после того, как премьер-министр Василий Тофан сообщил о пересмотре первоначальных планов правительства относительно компенсаций. По его словам, изначально власти намеревались сократить число получателей из-за ограниченных бюджетных ресурсов, однако рост цен на газ меняет ситуацию.