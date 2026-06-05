Министр культуры надеется завершить реставрацию Триумфальной арки до конца года.

«Хотим попытаться сделать невозможное», — отметил министр, комментируя сроки реализации проекта, сообщает tvrmoldova.md

По словам Жардана, главным препятствием для начала работ остается оформление необходимой документации и прохождение административных процедур. При этом власти пытаются ускорить процесс согласований.

Министр выразил надежду, что все вовлеченные стороны, включая столичную примэрию, выполнят взятые на себя обязательства. Он отметил, что время ограничено, поскольку после завершения проектирования работы придется проводить в условиях холодного сезона.

Дополнительные сложности связаны с юридическим статусом памятника. Несмотря на то, что Триумфальная арка является одним из самых узнаваемых символов Молдовы, она не внесена в Реестр исторических памятников как отдельный объект. Арка входит в состав исторического комплекса, включающего сквер Кафедрального собора, площадь Великого национального собрания и Святые ворота.

Этот комплекс не находится ни в управлении Министерства культуры, ни в ведении примэрии Кишинева, что также усложняет процесс принятия решений.

Ранее Кристиан Жардан сообщал, что один из кишиневских предпринимателей, специализирующихся на обработке камня, выразил готовность принять участие в восстановлении памятника.

Триумфальная арка была построена в 1841 году по проекту архитектора Луки Заушкевича из Одессы. В качестве образца использовались аналогичные сооружения Древнего Рима. Высота памятника составляет 13 метров, а его архитектурное оформление выполнено в коринфском стиле.

В последние годы состояние арки заметно ухудшилось. Разрушается основание колонн, а известняковые элементы постепенно осыпаются. Последняя масштабная реставрация памятника проводилась в 1973 году — более полувека назад.