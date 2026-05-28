Министерство труда напоминает: 1 июня – нерабочий день.

Поправка была внесена Законом № 170/2023, который дополнил список официальных нерабочих дней в Республике Молдова, передает noi.md

Учреждение уточняет, что в нерабочие дни разрешена деятельность на предприятиях, закрытие которых невозможно по техническим или производственным причинам, в том числе на предприятиях с непрерывным потоком. Разрешена работа, связанная с обслуживанием населения, а также срочный ремонт или погрузочно-разгрузочные работы.

По данным министерства, в такие дни нельзя привлекать к работе сотрудников младше 18 лет. В то же время некоторые категории сотрудников могут работать только на основании письменного соглашения.

Власти также отмечают, что для оптимального использования выходных и нерабочих дней руководитель подразделения может перенести выходные или рабочие дни на другие дни после консультации с представителями сотрудников. В случае государственных органов и учреждений эта компетенция принадлежит правительству.