theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
noi.md logonoi
28 Мая 2026, 16:52
3
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Министерство труда напоминает: 1 июня – нерабочий день

Министерство труда и социальной защиты напоминает, что 1 июня – Международный день защиты детей – является нерабочим днем в соответствии с положениями Трудового кодекса.

Министерство труда напоминает: 1 июня – нерабочий день.
Министерство труда напоминает: 1 июня – нерабочий день.

Поправка была внесена Законом № 170/2023, который дополнил список официальных нерабочих дней в Республике Молдова, передает noi.md

Учреждение уточняет, что в нерабочие дни разрешена деятельность на предприятиях, закрытие которых невозможно по техническим или производственным причинам, в том числе на предприятиях с непрерывным потоком. Разрешена работа, связанная с обслуживанием населения, а также срочный ремонт или погрузочно-разгрузочные работы.

По данным министерства, в такие дни нельзя привлекать к работе сотрудников младше 18 лет. В то же время некоторые категории сотрудников могут работать только на основании письменного соглашения. 

Власти также отмечают, что для оптимального использования выходных и нерабочих дней руководитель подразделения может перенести выходные или рабочие дни на другие дни после консультации с представителями сотрудников. В случае государственных органов и учреждений эта компетенция принадлежит правительству.

Источник
noi.md logonoi
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте