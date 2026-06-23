Министерство окружающей среды предлагает использовать очищенные сточные воды повторно.

Власти Молдовы предлагают использовать очищенные сточные воды для орошения сельхозземель, чтобы снизить дефицит воды в засушливые периоды и поддержать устойчивость агросектора.

Для этого планируется модернизировать очистные сооружения, построить накопительные резервуары и создать нормативную базу для безопасного повторного использования воды, передает rupor.md

Министерство окружающей среды (МОС) Республики Молдова намерено внедрить практику повторного использования очищенных сточных вод в сельском хозяйстве. Такая мера рассматривается как один из инструментов обеспечения водной безопасности страны и адаптации к участившимся засухам.

Согласно исследованию, проведенному МОС совместно со Стокгольмским институтом окружающей среды при поддержке Шведского агентства по международному развитию и сотрудничеству, очищенные сточные воды могут стать дополнительным источником воды для орошения сельхозугодий.

Авторы исследования отмечают, что использование этого ресурса позволит сократить нагрузку на поверхностные и подземные источники воды, а также обеспечить фермеров дополнительными объемами для полива в периоды засухи.

Пилотный анализ, проведенный в районах Кагул, Кантемир и Каушаны, показал, что за счет использования очищенных сточных вод площадь орошаемых земель может увеличиться примерно на 40%. По оценкам специалистов, это будет способствовать росту сельскохозяйственного производства, стабилизации урожайности в засушливые годы и поддержке доходов аграриев.

На основе исследования планируется запуск пилотных проектов по повторному использованию очищенных сточных вод. В числе запланированных мер модернизация очистных сооружений, строительство резервуаров для хранения воды, развитие инфраструктуры ее транспортировки и усиление систем контроля качества.

Параллельно МОС подготовило проект постановления правительства об утверждении минимальных требований к повторному использованию воды. Документ устанавливает нормы качества воды, порядок мониторинга и управления рисками для обеспечения защиты окружающей среды и здоровья населения.

В министерстве подчеркивают, что повторное использование очищенных сточных вод соответствует принципам циркулярной экономики и позволит превратить сточные воды в дополнительный ресурс для сельского хозяйства и устойчивого развития страны.