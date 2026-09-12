Министерство окружающей среды объявило цены на дрова и объяснило, что нужно проверять.

В настоящее время один складометр мягкой древесины стоит, в зависимости от лесного предприятия и ассортимента, от 380 до 950 леев, а твёрдой древесины — от 783 до 1 265 леев.

Ведомство призывает граждан покупать дрова только в разрешённых местах и требовать финансовые документы, подтверждающие происхождение и законность покупки, в связи с приближением холодного сезона и ростом спроса на древесину, передаёт moldpres.md

Среди представленных Министерством окружающей среды цен — 540 леев за складометр мягкой древесины и 1 080 леев за твёрдую древесину в ГП «Бэлць», 594 и 1 080 леев соответственно в ГП «Кишинёв», 786 и 1 150 леев в ГП «Комрат», а также 800 и 1 350 леев в ГП «Silva-Centru» Унгены.

Самые высокие цены, указанные в таблице для мягкой древесины, составляют 1 143 лея за складометр в ГП «Nisporeni-Silva» и 1 111 леев в ГП «Hîncești-Silva», а для твёрдой древесины — 1 630 леев в ГП «Тигина» и 1 357 леев в ГП «Nisporeni-Silva».

Министерство уточняет, что опубликованные значения являются ориентировочными и могут изменяться. Для получения точной информации о цене покупателям следует обратиться к официальным данным лесного предприятия, у которого они намерены приобрести древесину.

«Покупайте древесину в законных местах, требуйте счёт-фактуру и сохраняйте её», — призывает Министерство окружающей среды.

По данным ведомства, перед покупкой древесины граждане должны проверить её происхождение и официальную цену продажи, а также потребовать финансовый или кассовый чек, который рекомендуется сохранить.

Министерство окружающей среды предупреждает, что древесина, приобретённая без документов, не гарантирует законность её происхождения, а покупка у неавторизованных продавцов способствует незаконному обороту древесины и затрудняет борьбу с незаконной вырубкой лесов.

«После реформы "Moldsilva" мы унифицируем цены на дрова по всей стране. Важно бороться с незаконной продажей древесины и незаконной вырубкой лесов», — заявил министр окружающей среды Георге Хаждер.

Министерство окружающей среды сообщает, что продолжит реформу лесного сектора и реализацию мер, направленных на повышение прозрачности торговли древесиной.

Граждан, подозревающих незаконную вырубку, транспортировку или продажу древесины, призывают обращаться в Инспекторат по охране окружающей среды или в полицию.