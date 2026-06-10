Министерство окружающей среды хочет увеличить штат на 22 должности.

Соответствующий проект постановления правительство планирует рассмотреть 11 июня, сообщает tvrmoldova.md

Документ предусматривает увеличение штатной численности министерства с 96 до 118 сотрудников, а также создание новых специализированных подразделений.

Согласно пояснительной записке, ведомству предстоит обеспечить гармонизацию более 1200 европейских нормативных актов в сфере экологии, из которых около 300 должны быть внедрены до августа 2027 года. В министерстве считают, что нынешних кадровых ресурсов недостаточно для выполнения этих задач.

Проект предусматривает введение новой должности государственного секретаря, который будет курировать лесное и охотничье хозяйство. Также планируется создать подразделения по экологической статистике, ядерной и радиологической политике, снижению рисков природных катастроф и координации проектов, финансируемых из внешних источников.

Кроме того, ряд существующих управлений предлагается усилить дополнительным персоналом для ускорения внедрения европейского законодательства в сферах управления отходами, изменения климата, охраны природы и обращения с химическими веществами.

По расчётам министерства, бюджетные расходы на реорганизацию составят около 8,85 млн леев в год. Общий бюджет учреждения увеличится с 37,2 млн до 47,1 млн леев ежегодно.

Авторы проекта отмечают, что изменения практически не затронут действующих сотрудников. Согласно документу, сокращение может коснуться только одной должности в Национальном агентстве по регулированию ядерной и радиологической деятельности, если занимающий её сотрудник откажется от предложенной альтернативной должности. В таком случае расходы на увольнение оцениваются примерно в 115 тыс. леев, а общий финансовый эффект реформы может приблизиться к 9 млн леев в год.

В министерстве считают, что дополнительные расходы могут быть полностью компенсированы за счёт новых поступлений от применения законодательства в сфере охотничьего хозяйства. По оценкам властей, уже в 2026 году соответствующие платежи могут принести государственному бюджету более 20,7 млн леев, что более чем вдвое превышает затраты на реорганизацию ведомства.