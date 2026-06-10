theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
tvrmoldova.md logotvrmoldova
10 Июня 2026, 10:31
1 115
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Министерство окружающей среды хочет увеличить штат на 22 должности

Министерство окружающей среды предлагает масштабную реорганизацию ведомства для выполнения обязательств, взятых Молдовой в рамках процесса вступления в Европейский союз.

Министерство окружающей среды хочет увеличить штат на 22 должности.
Министерство окружающей среды хочет увеличить штат на 22 должности.

Соответствующий проект постановления правительство планирует рассмотреть 11 июня, сообщает tvrmoldova.md

Документ предусматривает увеличение штатной численности министерства с 96 до 118 сотрудников, а также создание новых специализированных подразделений.

Согласно пояснительной записке, ведомству предстоит обеспечить гармонизацию более 1200 европейских нормативных актов в сфере экологии, из которых около 300 должны быть внедрены до августа 2027 года. В министерстве считают, что нынешних кадровых ресурсов недостаточно для выполнения этих задач.

Проект предусматривает введение новой должности государственного секретаря, который будет курировать лесное и охотничье хозяйство. Также планируется создать подразделения по экологической статистике, ядерной и радиологической политике, снижению рисков природных катастроф и координации проектов, финансируемых из внешних источников.

Кроме того, ряд существующих управлений предлагается усилить дополнительным персоналом для ускорения внедрения европейского законодательства в сферах управления отходами, изменения климата, охраны природы и обращения с химическими веществами.

По расчётам министерства, бюджетные расходы на реорганизацию составят около 8,85 млн леев в год. Общий бюджет учреждения увеличится с 37,2 млн до 47,1 млн леев ежегодно.

Авторы проекта отмечают, что изменения практически не затронут действующих сотрудников. Согласно документу, сокращение может коснуться только одной должности в Национальном агентстве по регулированию ядерной и радиологической деятельности, если занимающий её сотрудник откажется от предложенной альтернативной должности. В таком случае расходы на увольнение оцениваются примерно в 115 тыс. леев, а общий финансовый эффект реформы может приблизиться к 9 млн леев в год.

В министерстве считают, что дополнительные расходы могут быть полностью компенсированы за счёт новых поступлений от применения законодательства в сфере охотничьего хозяйства. По оценкам властей, уже в 2026 году соответствующие платежи могут принести государственному бюджету более 20,7 млн леев, что более чем вдвое превышает затраты на реорганизацию ведомства.

Источник
tvrmoldova.md logotvrmoldova
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте