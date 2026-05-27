Министерство образования выделит 200 млн леев на закупку учебников

По словам главы ведомства, в октябре и ноябре планируется начать закупки учебников для учеников 1-х, 2-х, 5-х, 6-х и 10-х классов, пишет realitatea.md

«В следующем году, когда мы будем осуществлять оплату, общая сумма инвестиций превысит 200 миллионов леев. С момента объявления тендера до того момента, как учебник попадает в школу, проходит от 9 до 12 месяцев. У нас немного ограничено время, но с высокой вероятностью мы успеем по большинству предметов. Бюджет увеличен. Мы очень надеемся, что издательства мобилизуются и подадут предложения по всем учебникам», — заявил министр в интервью агентству Moldpres.

По словам Перчуна, для авторов учебников проводится обучение. В следующем году они должны разработать более 100 наименований.

«Это довольно много. Практически 50% всех учебников будут изданы в 2026–2027 годах, а остальные – в 2027–2028 годах», — добавил он.