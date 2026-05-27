Министерство образования выделит 200 млн леев на закупку учебников
Министерство образования планирует выделить 200 миллионов леев на закупку учебников. Министр Дан Перчун заявил, что процедуры закупок должны быть запущены до сентября.
По словам главы ведомства, в октябре и ноябре планируется начать закупки учебников для учеников 1-х, 2-х, 5-х, 6-х и 10-х классов, пишет realitatea.md
«В следующем году, когда мы будем осуществлять оплату, общая сумма инвестиций превысит 200 миллионов леев. С момента объявления тендера до того момента, как учебник попадает в школу, проходит от 9 до 12 месяцев. У нас немного ограничено время, но с высокой вероятностью мы успеем по большинству предметов. Бюджет увеличен. Мы очень надеемся, что издательства мобилизуются и подадут предложения по всем учебникам», — заявил министр в интервью агентству Moldpres.
По словам Перчуна, для авторов учебников проводится обучение. В следующем году они должны разработать более 100 наименований.
«Это довольно много. Практически 50% всех учебников будут изданы в 2026–2027 годах, а остальные – в 2027–2028 годах», — добавил он.