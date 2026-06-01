Минимальный возраст для получения статуса безработного будет снижен до 15 лет.

Проект, разработанный министерством труда и социальной защиты, направлен на приведение национальных норм в соответствие с законодательством Европейского союза и оказание более активной поддержки молодежи в вопросах профессиональной ориентации, пишет logos-pres.md

Это изменение является ответом на необходимость раннего вмешательства для предотвращения социальной изоляции и снижения риска попадания подростков в категорию NEET (молодежь, которая не учится, не работает и не проходит профессиональную подготовку). Статистические данные за 2025 год показывают, что доля NEET-молодежи составляет 27,9% среди молодежи 15–34 лет.

В то же время данные указывают на значительную финансовую зависимость молодых людей от родителей.

Согласно информации за 2025 год, молодежь в возрасте от 14 до 34 лет составляет 544 тысячи человек, или 22,8% от общей численности населения, при этом за год их число сократилось на 23,7 тысячи человек, то есть на 4,2%.