1 Июня 2026, 10:20
Минимальный возраст для получения статуса безработного будет снижен до 15 лет

Республика Молдова снижает минимальный возраст доступа к услугам и мерам по трудоустройству с 16 до 15 лет.

Проект, разработанный министерством труда и социальной защиты, направлен на приведение национальных норм в соответствие с законодательством Европейского союза и оказание более активной поддержки молодежи в вопросах профессиональной ориентации, пишет logos-pres.md

Это изменение является ответом на необходимость раннего вмешательства для предотвращения социальной изоляции и снижения риска попадания подростков в категорию NEET (молодежь, которая не учится, не работает и не проходит профессиональную подготовку). Статистические данные за 2025 год показывают, что доля NEET-молодежи составляет  27,9% среди молодежи 15–34 лет.

В то же время данные указывают на значительную финансовую зависимость молодых людей от родителей.

Согласно информации за 2025 год, молодежь в возрасте от 14 до 34 лет составляет 544 тысячи человек, или 22,8% от общей численности населения, при этом за год их число сократилось на 23,7 тысячи человек, то есть на 4,2%.

Источник
logos.press.md logologos
