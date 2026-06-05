МИД выясняет судьбу молдаванина, мобилизованного в ВСУ, после сообщений о возможной гибели.

После появления в публичном пространстве сообщений о его возможной гибели Министерство иностранных дел Молдовы заявило, что начало проверку и запросило официальную информацию у украинских властей, сообщает unimedia.info

Согласно документам, речь идет о 43-летнем военнослужащем, мобилизованном 15 апреля 2026 года. Он служил пулеметчиком в одном из подразделений украинской армии и считается пропавшим с 20 мая после выполнения боевого задания в районе населённого пункта Липовка Краматорского района Донецкой области.

Украинская полиция направила запрос в Харьковское областное бюро судебно-медицинской экспертизы с просьбой проверить данные о неопознанных людях или телах, которые могут соответствовать приметам пропавшего военнослужащего.

Согласно ориентировке, мужчина имеет рост около 170 сантиметров, среднее телосложение, овальное лицо, прямой нос, седые волосы и бороду. Группа крови — четвёртая положительная (AB+).

Украинские правоохранительные органы продолжают мероприятия по установлению местонахождения военнослужащего и выяснению его судьбы.

В свою очередь Министерство иностранных дел Молдовы сообщило, что после появления в одном из Telegram-каналов неподтверждённой информации о предполагаемой гибели Василия Украинчука посольство Молдовы в Киеве инициировало необходимые проверки.

«В срочном порядке была направлена вербальная нота в Министерство иностранных дел Украины с просьбой проверить и подтвердить либо опровергнуть появившуюся в публичном пространстве информацию о смерти данного гражданина. Министерство иностранных дел продолжает предпринимать шаги для выяснения ситуации в рамках своих полномочий и действующего законодательства, поддерживая постоянный диалог с компетентными украинскими органами. До завершения проверок мы рекомендуем с осторожностью относиться к неподтверждённой информации, распространяемой в публичном пространстве», — заявили в ведомстве.

Напомним, что 15 апреля 2026 года депутат Василий Костюк сообщил в социальных сетях, что житель Бричан Василий Украинчук был задержан украинскими властями во время возвращения домой и впоследствии мобилизован в армию. Тогда депутат обратился к президенту и властям Молдовы с призывом содействовать возвращению мужчины домой.