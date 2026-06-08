МИД рекомендует гражданам Молдовы пересмотреть поездки в Катар и Кувейт.

Ведомство предупреждает, что ситуация с безопасностью остается нестабильной и может быстро измениться, передает rupor.md

В МИД уточнили, что воздушное пространство Катара и Кувейта открыто, а гражданские рейсы выполняются в обычном режиме. При этом из за региональной ситуации возможны изменения маршрутов, задержки или отмены рейсов.

Гражданам советуют проверять статус рейса напрямую у авиакомпании перед поездкой в аэропорт и вылетать только при наличии подтвержденного бронирования.

Молдаванам, которые уже находятся в Катаре или Кувейте, рекомендуют соблюдать повышенную осторожность, следить за официальными сообщениями местных властей и выполнять их инструкции.

МИД также советует заранее узнать, где находится ближайшее укрытие или безопасное место на случай инцидентов, избегать зон рядом с дипломатическими, военными и иностранными учреждениями, а при возникновении трудностей держать связь с посольством.

Посольство Молдовы в Катаре, которое также аккредитовано в Кувейте, следит за развитием ситуации и поддерживает контакт с местными властями.

Ранее сегодня МИД также рекомендовал гражданам Молдовы избегать необязательных поездок в Израиль из-за ухудшения ситуации с безопасностью на фоне взаимных ударов между Израилем и Ираном.

Для срочной консульской помощи граждане могут обратиться в посольство Молдовы в Катаре по телефону горячей линии +974 33773417 или по электронной почте doha@mfa.gov.md.