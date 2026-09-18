Междугородние поездки в Молдове подорожают.

Национальное агентство автомобильного транспорта (ANTA) установило новый тариф на регулярные междугородние пассажирские перевозки на уровне 1,16 лея за километр. Расценки на поездки увеличатся на 3 бана.

Как пояснили в ANTA, пересмотр тарифов связан с колебаниями цен на горючее. В период с 11 по 17 сентября средняя стоимость дизельного топлива составляла 34,98 лея за литр на основе данных Национального агентства регулирования в энергетике (НАРЭ), передает rupor.md

Изменение расценок отразится на стоимости билетов в зависимости от дальности поездки. Так, дорога из Кишинева в Оргеев обойдется дороже примерно на 1,5 лея, а в Резину — на 2,7 лея. Поездка до Кагула подорожает приблизительно на 4,8 лея, а путь до Бричан — почти на 7,5 лея.