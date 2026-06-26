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rupor.md logorupor
26 Июня 2026, 13:00
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Мэр Единец может лишиться мандата после решения Высшей судебной палаты

Высшая судебная палата отклонила ходатайство мэра Единец Константина Кожокару о направлении запроса в Конституционный суд для проверки отдельных положений закона о декларировании имущества и личных интересов.

Мэр Единец может лишиться мандата после решения Высшей судебной палаты.
Мэр Единец может лишиться мандата после решения Высшей судебной палаты.

Решение является окончательным и обжалованию не подлежит, передает rupor.md

Кожокару судится с Национальным органом по неподкупности (НОН/ANI), который выявил несоответствие более чем на 343 тысячи леев между задекларированными доходами и стоимостью его имущества и расходов.

Одним из эпизодов дела стала покупка в 2019 году половины квартиры. По данным НОН, указанная в договоре стоимость сделки превышала оценочную стоимость недвижимости.

Изначально суд первой инстанции встал на сторону мэра и отменил акт НОН. Однако позже Апелляционная палата Кишинёва удовлетворила жалобу НОН, отменила это решение и признала требования Кожокару необоснованными.

После этого мэр обратился в Высшую судебную палату (ВСП), одновременно попросив направить запрос в Конституционный суд для проверки законности отдельных норм профильного закона. Однако ВСП не нашёл для этого правовых оснований и отказал в удовлетворении ходатайства.

Источник
rupor.md logorupor
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