moldova1.md
27 Мая 2026, 21:36
Менее 11% населённых пунктов Молдовы подключены к канализации

В Республике Молдова сохраняется серьёзный дисбаланс в развитии коммунальной инфраструктуры.

По данным Национального бюро статистики, в 2025 году доступ к централизованному водоснабжению имели 69,1% населённых пунктов страны, тогда как к системе канализации подключены лишь 10,7%, передает moldova1.md

Согласно отчёту, централизованное водоснабжение доступно в 1 055 населённых пунктах — это на 3,5% больше, чем годом ранее. При этом почти все подключённые населённые пункты — сельские.

Наибольший уровень подключения к водопроводу зафиксирован в Кишинёве — 91,4%. Второе место занимает Гагаузия с показателем 84,4%. Самая низкая обеспеченность водой остаётся на севере страны, где доступ имеют только 54,9% населённых пунктов.

Системы централизованной канализации работают лишь в 164 населённых пунктах, включая 55 городов и муниципиев и 109 сёл. По сравнению с 2024 годом этот показатель вырос на 5,8%.

Лидером по уровню подключения к канализации остаётся Кишинёв — 65,7%. В Гагаузии к системе подключены 28,1% населённых пунктов, а в центральном регионе — 12,6%. Самые низкие показатели зарегистрированы на севере и юге страны.

В ряде районов — Бричаны, Дрокия, Фалешты, Окница, Резина, Сороки, Кантемир и Вулканешты — сельские населённые пункты полностью лишены доступа к централизованной канализации.

В 2025 году общая протяжённость водопроводных сетей увеличилась более чем на 715 километров и достигла 22,4 тысячи километров. Канализационные сети выросли на 126,6 километра — до 5,9 тысячи километров.

Также сообщается, что около 80% систем канализации оснащены очистными сооружениями. Из 137 станций очистки сточных вод функционируют 128.

moldova1.md
