Медуниверситет поглотит медицинские колледжи.

Министерство здравоохранения предлагает реорганизовать систему среднего медицинского образования путем слияния (поглощения) медицинских колледжей Государственным университетом медицины и фармации (ГУМФ) имени Н. Тестемицану.

После объединения бюджет университета превысит миллиард леев, передает logos-pres.md

Реформа должна вступить в силу 1 января 2027 года. Ее цель — консолидация, гармонизация учебных программ с европейскими стандартами и повышение эффективности использования ресурсов.

В настоящее время сеть среднего медицинского образования Республики Молдова, в которую входят Образцовый центр в области медицины и фармации им. Раисы Пакало и колледжи в Бельцах, Кагуле, Унгенах и Оргееве, функционирует в качестве отдельных юридических лиц. Минздрав совместно с ГУМФ им. Н. Тестемицану провел оценку их потенциала и выявил ряд структурных проблем. Это — фрагментация системы, дублирование административных функций, неравномерное использование баз для практического обучения и ограниченные возможности по индивидуальному внедрению изменений в учебные программы.

Один из наиболее серьезных рисков связан с человеческими ресурсами. Примерно 70% преподавательского состава в сфере среднего медицинского образования составляют лица старше 50 лет. За последние 10 лет на работу не было принято ни одного молодого специалиста в возрасте до 30 лет.

Как будет проходить реорганизация

По заявлению министерства здравоохранения, образовательная деятельность в нынешних населенных пунктах будет сохранена, а персонал колледжей переведут в штат университета. Возможные изменения в кадровой структуре будут осуществляться в соответствии с трудовым законодательством и за счет ресурсов реорганизуемых учреждений.

Реорганизация предусмотрена в два этапа: институциональная интеграция и гармонизация учебных программ, что позволит привести программы обучения в соответствие с требованиями европейских директив о признании профессиональных квалификаций. После объединения бюджетных средств, выделяемых на госзаказ, а также собственных доходов от платы за обучение, проживание и аренду, консолидированный бюджет ГУМФ им. Н. Тестемицану оценивается примерно в 1,084 млрд леев.

По оценкам министерства, в среднесрочной перспективе реорганизация позволит сократить административные расходы примерно на 10%. Полученную экономию планируется направить на развитие учебных программ, поддержку преподавательского состава, а также на модернизацию образовательной инфраструктуры и учебного оборудования.