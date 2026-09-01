Майя Санду: Внедрение системы MD-Alert за €5 млн ещё не завершено.

Внедрение системы MD-Alert стоимостью 5 миллионов евро ещё не завершено. Об этом заявила президент Майя Санду на пресс-конференции по итогам заседания Национального совета безопасности.

По словам главы государства, до запуска системы власти должны определить альтернативные способы оперативного предупреждения населения о кризисных ситуациях, в том числе с использованием цифровых инструментов, пишет realitatea.md

«Республика Молдова продолжит развивать свои оборонные возможности, защищать завоёванные свободы, мирное будущее и граждан. Мы также определим способы предупреждения населения в кризисных ситуациях до тех пор, пока не станет функциональной система MD-Alert. Внедрение этой системы, стоимость которой составляет 5 миллионов евро, ещё требует времени до завершения. Поэтому я попросила учреждения определить альтернативные методы оперативного информирования, в том числе цифровые», — заявила президент.

Напомним, что в Молдове планируют ввести режим ЧП в энергетическом и гидрологическом секторах. Об этом на пресс-конференции заявила президент Республики Молдова Майя Санду.