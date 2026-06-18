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rupor.md logorupor
18 Июня 2026, 07:54
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Ложные сообщения о бомбах обходятся Молдове в 10 миллионов леев в год

В 2025 году в Республике Молдова было зарегистрировано 1 190 ложных сообщений о бомбах. Лишь одно из 29 уголовных дел, возбужденных по этим фактам, дошло до суда в прошлом году.

Ложные сообщения о бомбах обходятся Молдове в 10 миллионов леев в год.
Ложные сообщения о бомбах обходятся Молдове в 10 миллионов леев в год.

Уровень безнаказанности составляет 95% из-за анонимности, утверждают власти. В результате этих действий государство несет колоссальные расходы, пишет rupor.md

Например, в случае одного вмешательства в Международном аэропорту Кишинева имени Евгения Доги при ложном сообщении о бомбе ущерб превышает один миллион леев.

Одна мобилизация специализированных сил — полиции, пожарных и карабинеров — обходится государственному бюджету более чем в 10 000 леев, а ежегодно государство тратит более 10 миллионов леев на реагирование на ложные сообщения о бомбах.

По словам представителей Министерства внутренних дел, если по телефону поступает информация о возможном минировании объектов критической инфраструктуры, действуют строгие протоколы. Процедуры предусматривают высокую степень вмешательства и оценки рисков, а власти по закону обязаны эвакуировать здания и приостанавливать их работу до тех пор, пока не будет установлено отсутствие какой-либо опасности.

Источник
rupor.md logorupor
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