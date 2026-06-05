ЛГБТ-сообщество Молдовы требует юридического признания однополых пар.

Исполнительный директор центра Genderdoc-M Анжелика Фролов сообщила, что фестиваль, проводящийся с 2002 года, состоится с 15 по 21 июня. По ее словам, главная тема нынешнего мероприятия связана с отсутствием государственной правовой защиты для однополых пар, сообщает Radio Moldova.

«Наше государство до сих пор не предоставляет защиту ЛГБТ-парам. Нам необходимо признание наших отношений со стороны государства», — заявила Фролов на пресс-конференции 4 июня.

Она подчеркнула, что расширение правовой защиты не ограничит права других граждан.

«Если мы тоже получим защиту закона, никто ничего не потеряет. Это не кусок торта, который становится меньше, если поделиться им с другими. В этой стране есть место для всех», — отметила активистка.

Главным событием фестиваля станет Pride Park, который пройдет 20 июня в пространстве Artcor в Кишиневе. Также запланирована выставка, посвященная истории ЛГБТ-движения в Молдове.

Программный директор Genderdoc-M Альбина Чуприн заявила, что представители сообщества хотят создавать семьи и жить в Молдове, сохраняя местные традиции.

«Мы существуем, мы любим и хотим свою свадьбу дома, с хорой и нашими традициями. Но чтобы оставаться в Молдове, нам нужны признание и правовая защита», — сказала она.

В отчете о расширении за 2025 год Европейская комиссия рекомендовала властям Молдовы усилить применение антидискриминационных стандартов. Организация ILGA-Europe, в свою очередь, отнесла Молдову к числу стран региона, где защита прав ЛГБТИ-людей пока остается ниже европейских стандартов.

При этом в ряде стран ЕС действуют различные формы юридического признания однополых пар. Например, Италия с 2016 года признает гражданские партнерства, не вводя институт однополых браков.