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noi.md logonoi
24 Сентября 2026, 15:21
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Квалификации врачей и фармацевтов, полученные в ЕС, смогут быть признаны в Молдове

Профессиональные квалификации, полученные врачами и фармацевтами в Европейском союзе, можно будет признавать в Республике Молдова. Законопроект, предусматривающий это, был принят парламентом во втором чтении.

Квалификации врачей и фармацевтов, полученные в ЕС, смогут быть признаны в Молдове.
Квалификации врачей и фармацевтов, полученные в ЕС, смогут быть признаны в Молдове.

Документ был разработан Министерством здравоохранения в контексте обязательств, взятых на себя Республикой Молдова по Соглашению об ассоциации с Европейским союзом, которые предусматривают поэтапное сближение национального законодательства с европейским acquis, в том числе в сфере регулирования профессий и мобильности рабочей силы, передает noi.md

Таким образом, будет создана четкая и прозрачная правовая база для признания профессиональных квалификаций, полученных в государствах-членах Европейского союза, Европейского экономического пространства и Швейцарской Конфедерации. Проект предусматривает как процедуру автоматического признания для гармонизированных профессий (врач, стоматолог, фармацевт, общая медсестра/медицинский брат, акушерка), так и применение общего режима признания, который включает компенсационные меры, такие как проверка квалификации (экзамен на профессиональную пригодность). 

Кроме того, законопроект вводит национальную профессиональную карту — документ, подтверждающий право владельца на занятие профессиональной деятельностью и заменяющий выдаваемые в настоящее время разрешительные акты. Карта будет выдаваться сроком на пять лет и вноситься в Единый реестр сертифицированных работников сферы здравоохранения и фармацевтики. 

Вместе с тем была введена и европейская профессиональная карта в целях облегчения трансграничной мобильности специалистов в рамках Европейского союза. Национальный совет по оценке и аккредитации в здравоохранении (CNEAS) станет компетентным органом, ответственным за процесс признания и сертификации квалификаций. 

Ко второму чтению законопроект был дополнен поправкой, зарегистрированной председателем Комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье Адрианом Белым. Предложение уточняет условия осуществления медицинской деятельности в строгом соответствии с европейскими директивами. 

Новые положения вступят в силу 1 января 2027 года, за исключением некоторых норм, которые станут применяться после вступления Республики Молдова в Европейский союз.

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Источник
noi.md logonoi
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