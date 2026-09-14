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rupor.md logorupor
14 Сентября 2026, 09:46
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Кутасевич: Домашнее насилие в 2025 году затронуло более 17 тысяч детей

Органы, отвечающие за защиту детей, должны вмешиваться в случаях домашнего насилия, в том числе тогда, когда несовершеннолетние не являются непосредственными жертвами, но становятся свидетелями насилия в семье.

Кутасевич: Домашнее насилие в 2025 году затронуло более 17 тысяч детей.
Кутасевич: Домашнее насилие в 2025 году затронуло более 17 тысяч детей.

Об этом депутат Анжела Кутасевич заявила в ходе публичных слушаний в парламенте, организованных после трагедии в Магдачештах, пишет rupor.md

По словам Анжелы Кутасевич, в 2025 году в Республике Молдова были зарегистрированы 843 жертвы преступлений, связанных с домашним насилием, а около 17 400 детей оказались в ситуации риска. В 615 случаях дети были зарегистрированы как жертвы насилия.

Анжела Кутасевич считает, что последствия домашнего насилия для детей необходимо оценивать и в тех случаях, когда несовершеннолетние непосредственно не подвергались насилию, но становились свидетелями жестокого обращения.

«Ребенок является непосредственной жертвой, но во многих случаях он также присутствует при насилии или косвенно наблюдает за жестоким обращением со взрослым. В случае в Магдачештах мы должны знать, сколько вмешательств осуществил орган опеки и какие службы были подключены для защиты этих детей», — заявила депутат.

Анжела Кутасевич сообщила, что отдельно запросит информацию о действиях органа опеки в случае с Магдачештами и мерах, предпринятых для защиты детей в этой семье.

Депутат подчеркнула, что защита детей должна быть обязательной составляющей работы государственных учреждений во всех случаях домашнего насилия, даже если несовершеннолетние не считаются непосредственными жертвами.

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Источник
rupor.md logorupor
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