Криворученко: Даже когда я была на девятом месяце беременности, он таскал меня за волосы.

Свою историю поведала Ольга Криворученко, которая утверждает, что бывший муж — руководитель в полиции — годами ее избивал.

«Я очень долго всё скрывала», — признается Ольга Криворученко, которая утверждает, что около 10 лет подвергалась домашнему насилию. В интервью программе În Profunzime она рассказала об эпизодах насилия, которые, по ее словам, ей пришлось пережить, а также о взаимодействии с властями, реакция которых, как она утверждает, порой была противоречивой, пишет protv.md

Журналисты также запросили комментарий у бывшего мужа Ольги, Михаила Криворученко. Он отказался делать заявления, отметив, что речь идет о несовершеннолетнем и поэтому он воздержится от комментариев. Ранее он отверг обвинения, заявив, что они «не соответствуют действительности».

Ольга рассказывает, что эпизоды насилия якобы начались еще в 2011 году. По ее словам, на протяжении многих лет она пыталась терпеть происходящее, пока после очередного эпизода не решила уйти из семейного дома.

«У меня это началось в 2011 году, но я очень, очень долго молчала. Я терпела всё это насилие. Когда уже не было выхода из ситуации, я сказала себе: либо я попаду в психиатрическую больницу, либо останусь здесь. И после последнего избиения, насилия я решила уйти из дома, из собственного дома», — рассказала женщина.

Она утверждает, что подвергалась физическому насилию даже во время беременности.

«Даже когда я была на девятом месяце беременности, он таскал меня за волосы из-за браслета, потому что я спросила его, где браслет. Таскал за волосы и отвел в ванную, чтобы не осталось следов. Так и было. И не только это. У меня были и синяки», - говорит женщина.

Ольга говорит, что тогда никому не рассказала о произошедшем и теперь сожалеет об этом.

«С моей стороны это было глупостью — никому ничего не рассказать. Дети очень многое видели», - отмечает женщина.

По словам женщины, один из самых тяжелых эпизодов произошел, когда она решила уйти из дома вместе с детьми. Как утверждает Ольга, бывший муж пытался помешать ей и сказал, что она уйдет без ребенка.

«Я начала собирать вещи, чтобы уйти. Но он стал рвать пакеты и сказал: "Ты из этого дома не уйдешь. Если уйдешь, то без ребенка"», - говорит женщина.

Ольга рассказывает, что ее дочь позвонила в службу 112, после чего домой приехала полиция. Однако, по ее словам, бывший муж ушел до того, как полицейские смогли с ним поговорить.

Женщина также утверждает, что в тот период дети становились свидетелями эпизодов насилия.

Ольга говорит, что обращалась в полицию и другие учреждения, однако их реакция не всегда соответствовала ее ожиданиям.

«Была и положительная реакция, но была и отрицательная. Вместо того чтобы вызвать его и привлечь к ответственности, ходила я и платила штрафы. Было много непонятных ситуаций. Просто непонятных», - говорит Ольга.

По ее мнению, должность полицейского, которую занимал ее бывший муж, могла влиять на то, как рассматривалась ситуация. Ольга утверждает, что он насмехался над ней и говорил, что у нее нет авторитета.

«Муж смеялся, улыбался и говорил: "Какая же ты глупая". Так он мне говорил. "И куда ты пойдешь? У тебя нет авторитета"», - рассказывает Ольга.

На вопрос о том, что бывший муж отрицает обвинения в насилии, Ольга ответила: «У меня есть доказательства. Очень много доказательств. С тех пор, когда ребенок был еще маленьким, и до настоящего времени».

В последние годы конфликт между бывшими супругами затронул и отношения с ребенком. Ольга рассказывает, что после развода ей не удается поддерживать нормальные отношения с сыном и что между сторонами возникали многочисленные споры и судебные разбирательства.

Адвокат женщины утверждает, что предпринял ряд действий по этому делу и потребовал забрать несовершеннолетнего из семьи отца и передать матери.

По словам Ольги, эти действия сопровождались многочисленными судебными разбирательствами, связанными с определением и осуществлением родительских прав.

Она утверждает, что в некоторых случаях бывший муж вмешивался, когда она пыталась поговорить с ребенком по телефону, а также угрожал ей полицией и защитным предписанием.

«Я четыре года хожу по судам, он добивался отмены и снова отмены. Я просто больше не верю. Не верю, что что-то получится», - рассказала Ольга.

Женщина говорит, что именно накопившийся за эти годы опыт заставил ее искать другой способ быть услышанной.

«Мне пришлось предать это огласке. Чтобы я смогла вернуть своего ребенка. Может быть, тогда люди меня поймут и власти увидят», - отмечает Ольга Криворученко.

Михаил Криворученко отказался комментировать обвинения, сославшись на то, что в деле фигурирует несовершеннолетний, а само дело рассматривается в суде.