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rupor.md logorupor
25 Сентября 2026, 18:01
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Красный код на реках: в Молдове фиксируется критически низкий водный сток

В Молдове на ряде малых рек водный сток опустился до критически низких значений, местами он составляет 10% и менее от среднемноголетней нормы.

Красный код на реках: в Молдове фиксируется критически низкий водный сток.
Красный код на реках: в Молдове фиксируется критически низкий водный сток.

Предупреждение о низком стоке будет действовать с 26 сентября по 2 октября, передает rupor.md

По данным Государственного агентства по метеорологии и экологическому мониторингу, в ближайшие дни на Днестре, Пруте и большинстве малых рек сохранится низкий водный сток.

Красный код объявлен на нескольких малых реках, где объем стока составляет крайне низкую долю от среднемноголетних месячных значений:

  • Драгиштя, Куболта, Чулюкул Мик и Ботна 10% и менее от среднемноголетних значений;

  • Икель около 15% от нормы.

Оранжевый уровень предупреждения действует на Днестре, отдельных участках Прута и реке Вилия:

  • Днестр около 30% от среднемноголетних месячных значений;

  • Прут, участок Крива — Костешты  20–30%;

  • Прут, участок Унгень (село Брынза) 20–30%;

  • Вилия около 20%.

Более высокий по сравнению с красным и оранжевым уровнями сток, но также значительно ниже среднемноголетних значений, прогнозируется на следующих участках:

  • Прут, Костешты — Унгень 35–40%;

  • Рэут, Бык, Лунга и Кэйнар около 30–40% от среднемноголетних месячных значений.

В связи с прогнозируемым сохранением низкого стока экономическим агентам и населению рекомендуется рационально использовать водные ресурсы.

Предупреждение распространяется на период с 26 сентября по 2 октября 2026 года.

Красный код на реках: в Молдове фиксируется критически низкий водный сток

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Источник
rupor.md logorupor
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