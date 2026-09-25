Красный код на реках: в Молдове фиксируется критически низкий водный сток.

В Молдове на ряде малых рек водный сток опустился до критически низких значений, местами он составляет 10% и менее от среднемноголетней нормы.

Предупреждение о низком стоке будет действовать с 26 сентября по 2 октября, передает rupor.md

По данным Государственного агентства по метеорологии и экологическому мониторингу, в ближайшие дни на Днестре, Пруте и большинстве малых рек сохранится низкий водный сток.

Красный код объявлен на нескольких малых реках, где объем стока составляет крайне низкую долю от среднемноголетних месячных значений:

Драгиштя, Куболта, Чулюкул Мик и Ботна 10% и менее от среднемноголетних значений;

Икель около 15% от нормы.

Оранжевый уровень предупреждения действует на Днестре, отдельных участках Прута и реке Вилия:

Днестр около 30% от среднемноголетних месячных значений;

Прут, участок Крива — Костешты 20–30%;

Прут, участок Унгень (село Брынза) 20–30%;

Вилия около 20%.

Более высокий по сравнению с красным и оранжевым уровнями сток, но также значительно ниже среднемноголетних значений, прогнозируется на следующих участках:

Прут, Костешты — Унгень 35–40%;

Рэут, Бык, Лунга и Кэйнар около 30–40% от среднемноголетних месячных значений.

В связи с прогнозируемым сохранением низкого стока экономическим агентам и населению рекомендуется рационально использовать водные ресурсы.

Предупреждение распространяется на период с 26 сентября по 2 октября 2026 года.