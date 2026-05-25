25 Мая 2026, 07:27
КПП Леова–Бумбэта приостановил работу из-за подъёма уровня Прута
Деятельность пограничного перехода «Леова-Бумбэта» приостановлена утром 25 мая 2026 года с 06:30 до 08:30 в связи с повышением уровня воды в реке Прут.
По данным пограничных властей, эта мера была принята для обеспечения безопасного проведения работ по расширению моста, осуществляемых в сотрудничестве с компетентными учреждениями Румынии, пишет noi.md
Представители Пограничной полиции рекомендуют участникам трансграничного движения заранее выбирать другие пункты пересечения границы, такие как «Кагул-Оанча» или «Джурджулешты-Галац», чтобы избежать возможных задержек.
Власти заверяют, что безопасность и оптимизация потока транспорта остаются приоритетами, и работа пограничного пункта возобновится сразу после завершения работ.