Костюк опубликовал видео с певицей, обвинившей мужа-полицейского в насилии.

Певица утверждает, что подвергалась насилию со стороны мужа, который, по ее словам, занимает руководящую должность в полиции. Женщина заявляет, что несколько раз обращалась за охранным предписанием в отношении него.

Речь идет о начальнике Управления общественного порядка Национального инспектората общественной безопасности (INSP) Михаиле Криворученко. Заявления женщины были обнародованы в видеоролике, записанном депутатом Василе Костюком, пишет unimedia.info

«Меня контролировали каждые пять минут. Если я не включала телефон, он звонил моим коллегам, очень сильно их беспокоил. Я даже звонила в 112, потому что он мне угрожал», — рассказала женщина.

По ее словам, такая ситуация продолжалась много лет.

«Я осталась без дома, на улице. Я переезжала из одной съемной квартиры в другую, без ребенка, без машины», — сказала она.

Женщина также утверждает, что нуждалась в медицинской помощи.

«Он положил меня в ванну и мыл меня, чтобы у меня не появлялись синяки. Он не бил меня именно по телу, но бил по голове. У меня есть документы из больницы, я не выходила из больниц. Он сказал одной соседке, что у меня что-то с нервной системой», — заявила она.

Костюк также опубликовал аудиозапись, которая, по его словам, содержит разговор между полицейским и его бывшей женой. На записи женщина, предположительно, подвергается оскорблениям и унижениям с использованием нецензурной лексики в присутствии их несовершеннолетнего ребенка.

В свою очередь Михаил Криворученко опроверг все обвинения и заявил, что ситуацию следует оценивать на основании фактов и доказательств.

«Я отвергаю выдвинутые против меня в публичном пространстве обвинения в насилии. Они не соответствуют действительности, и я считаю, что ситуацию необходимо анализировать на основании фактов и доказательств, а не путем выборочного представления материалов или заявлений.

Что касается аудиозаписи, она была сделана примерно 4 года назад, после ухода моей бывшей жены из нашего общего дома. Я не отрицаю, что голос и некоторые высказывания принадлежат мне. Однако запись необходимо рассматривать в контексте, в котором состоялся этот разговор.

В тот момент я переживал крайне сложную семейную ситуацию. После ухода бывшей жены наш несовершеннолетний ребенок остался на моем попечении, и мне пришлось за очень короткое время справляться с ситуацией, к которой я не был готов. В то время между нами возникали конфликты и напряженные разговоры, а некоторые высказывания были сделаны в эмоциональном состоянии, глубоко обусловленном семейной ситуацией, в которой я находился.

В то же время отмечу, что существовали и другие разговоры и материалы, отражающие полный контекст нашего конфликта. Однако я не намерен обнародовать их, поскольку считаю, что семейные проблемы не должны превращаться в публичное шоу, а моим приоритетом является защита несовершеннолетнего ребенка и его интересов.

Что касается заявлений относительно нашей семейной жизни и причин, которые привели к расставанию, они будут прояснены, если это потребуется, посредством имеющихся у меня доказательств и в рамках соответствующих судебных процедур. Я не хочу публично выдвигать обвинения против своей бывшей жены и не хочу отвечать на одно обвинение другим обвинением.

Однако считаю важным, чтобы общественность знала, что вся семейная ситуация в настоящее время также является предметом судебного разбирательства. Первая инстанция определила место жительства несовершеннолетнего ребенка со мной, и это решение в настоящее время обжалуется в Апелляционной палате», — заявил Михаил Криворученко.