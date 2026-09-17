Республика Молдова получит европейский грант в размере 20 миллионов евро на реконструкцию участков железной дороги на маршруте Вэлчинец — Окница — Бельцы — Унгены — Кишинев — Кайнары.

Об этом говорили вице-премьер Владимир Боля и директор Службы инструментов внешней политики Европейской комиссии Питер Вагнер, передает noi.md

Средства предоставляются Европейским союзом через Инструмент внешней политики (FPI) и будут инвестированы в модернизацию железнодорожного коридора «Север — Юг».

По данным Министерства инфраструктуры и регионального развития, проект является частью усилий по интеграции железнодорожной инфраструктуры Молдовы в трансъевропейскую транспортную сеть TEN-T.

В ходе встречи официальные лица также обсудили состояние железнодорожной инфраструктуры и меры, необходимые для поддержания ее в рабочем состоянии, в том числе в холодный период года.

Другой темой обсуждения стало сохранение железнодорожного сообщения с Украиной. Владимир Боля обратил внимание на то, что железнодорожная инфраструктура Молдовы играет важную роль вкайнары обеспечении связи между Румынией и Украиной.

«Функционирующая железная дорога в нашей стране означает, что Румыния и Украина связаны между собой и могут поддерживать активное сообщение», — заявил вице-премьер.

Дискуссии состоялись в контексте необходимости развития региональных сетей и модернизации железнодорожной инфраструктуры Республики Молдова.