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noi.md logonoi
17 Сентября 2026, 22:22
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Коридор «Север — Юг» в поле зрения властей: предстоят реконструкционные работы

Республика Молдова получит европейский грант в размере 20 миллионов евро на реконструкцию участков железной дороги на маршруте Вэлчинец — Окница — Бельцы — Унгены — Кишинев — Кайнары.

Коридор «Север — Юг» в поле зрения властей: предстоят реконструкционные работы.
Коридор «Север — Юг» в поле зрения властей: предстоят реконструкционные работы.

Об этом говорили вице-премьер Владимир Боля и директор Службы инструментов внешней политики Европейской комиссии Питер Вагнер, передает noi.md

Средства предоставляются Европейским союзом через Инструмент внешней политики (FPI) и будут инвестированы в модернизацию железнодорожного коридора «Север — Юг». 

По данным Министерства инфраструктуры и регионального развития, проект является частью усилий по интеграции железнодорожной инфраструктуры Молдовы в трансъевропейскую транспортную сеть TEN-T. 

В ходе встречи официальные лица также обсудили состояние железнодорожной инфраструктуры и меры, необходимые для поддержания ее в рабочем состоянии, в том числе в холодный период года. 

Другой темой обсуждения стало сохранение железнодорожного сообщения с Украиной. Владимир Боля обратил внимание на то, что железнодорожная инфраструктура Молдовы играет важную роль вкайнары обеспечении связи между Румынией и Украиной. 

«Функционирующая железная дорога в нашей стране означает, что Румыния и Украина связаны между собой и могут поддерживать активное сообщение», — заявил вице-премьер. 

Дискуссии состоялись в контексте необходимости развития региональных сетей и модернизации железнодорожной инфраструктуры Республики Молдова.

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Источник
noi.md logonoi
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